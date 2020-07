Cliente reclama de descaso na entrega de comida feita por famoso restaurante em Manaus

Redação AM POST

Um cliente, que não quis relevar sua identidade, denunciou ao Portal AM POST na tarde desta terça-feira (14) descaso na entrega de comida feita pelo restaurante Vivenda do Camarão em Manaus.

De acordo com o homem, ele fez um pedido no valor de R$58 via aplicativo, no entanto, quando chegou a comida os recipientes estavam melados, a comida toda misturada e faltando um item.

“É só observar a qualidade da embalagem e de como a comida veio, um monte de arroz misturado com batata palha, um potinho de camarão todo sujo. São várias coisas questionáveis aí e tem que ser denunciado porque isso é um descaso com o cliente”, relatou.

Ainda segundo o cliente ao ligar para o restaurante para reclamar do pedido a atendente lhe disse apenas que iria passar a reclamação ao gerente e ninguém fez nada sobre o caso.