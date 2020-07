Colisão de motos deixa duas vítimas no Amazonas

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Duas motocicletas que transportavam duas pessoas cada, colidiram na tarde desta quarta-feira (8) na estrada do município de Iranduba (distante 19,87 quilômetros de Manaus). O acidente, que aconteceu por volta das 16h30, causou ferimentos em dois homens – um deles sem capacete.

Os oficiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPIM) em Iranduba que estavam nas proximidades atenderam a ocorrência. Os agentes do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas (CBMAM) também foram acionados para socorrer as vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 58 anos, que estava sem capacete, teve trauma e escoriações pelo corpo e fratura exposta de tíbia. O membro fraturado foi imobilizado. Já outra vítima foi um homem de 52 anos, que teve ferimentos no cotovelo e sangramento no joelho. Outras duas vítimas que estavam presentes, tiveram ferimentos leves, foram socorridas pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e liberadas.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.