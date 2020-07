Com a perna enfaixada, Josué Neto segue internado por quatro dias após acidente com jet ski

Redação AM POST

Após sofrer acidente com Jet Ski na tarde desse domingo (26), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) realizou uma sessão de radiografias no Hospital e Pronto-Socorro Samel. Segundo os exames, o parlamentar sofreu várias escoriações e teve uma perna enfaixada. Ele segue internado em observação por quatro dias na unidade hospitalar.

Oficiais da Marinha do Brasil investigam o acidente ocorrido durante passeio de Josué Neto em um lago localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, em que o deputado estava pilotando a moto aquática quando acabou colidindo com um cabo de aço usado por uma embarcação que estava presa a uma árvore.

Josué Neto foi encaminhado ao Hospital Samel, onde passou por avaliação médica, fez exames e foi constatado um traumatismo na perna direita, além de escoriações pelo corpo. Ele foi medicado e vai permanecer no hospital em observação.

O colega de parlamento, deputado Fausto Jr, repercutiu o acidente do presidente da Aleam e disse nas redes sociais que falta mais rigor nas fiscalizações das normas náuticas. “O acidente poderia ter sido muito pior, graças a irresponsabilidade de algumas pessoas e a falta de fiscalização das normas náuticas, duas combinações que trazem sérios riscos à vida de banhistas e ribeirinhos”, declarou.