Com Covid-19, avó de Michelle Bolsonaro piora e é entubada

Redação AM POST*

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, que é avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro foi entubada nesse domingo (5) após piora no quadro de Covid-19. A idosa está internada no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, desde a última quarta-feira (1º), onde foi diagnosticada com coronavírus.

Segundo prontuário médico, a idosa foi encontrada “por populares, na rua, caída” e levada para o Hospital Regional de Ceilândia, com falta de ar.

“A paciente foi transferida para um leito de UTI na noite da última sexta-feira (03) e foi entubada neste domingo (05)”, disse em nota o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), que administra o hospital público.

O Palácio do Planalto não quis comentar o assunto.