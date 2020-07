Com Covid-19, Bolsonaro é flagrado sem máscara e conversando com garis

Reuters

Infectado pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro passeou na manhã desta quinta-feira (23) de moto sem máscara nos jardins do Palácio da Alvorada e ainda parou para conversar com garis que faziam a limpeza do local.

O giro de Bolsonaro foi captado por um registro fotográfico feito pela Reuters.

Em dado momento do passeio, Bolsonaro para e começa a conversar com os funcionários da limpeza, posteriormente tirando o capacete.

No dia 7 de julho, Bolsonaro anunciou que havia testado positivo para a Covid-19. Desde então ele tem trabalhado isolado no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. Depois disso, ele fez mais dois testes, que também deram resultado positivo.

O resultado do terceiro foi anunciado na manhã da quarta-feira e frustrou os planos de retomar as atividades normais e tentar mostrar que o governo está trabalhando, a começar por uma série de viagens programadas para as próximas semanas.

No fim da tarde desta quinta, Bolsonaro voltou a conversar com apoiadores, como tem feito nos últimos dias e disse que fará um novo exame em breve.

“Nos próximos dias eu faço mais um teste”, afirmou.

O presidente mostrou novamente a simpatizantes uma caixa de hidroxicloroquina, medicamento que ele tem tomado para a Covid-19 que não tem qualquer eficácia comprovada.