Com revezamento, aulas presenciais na rede pública retornam dia 10 de agosto em Manaus

Redação AM POST

Na manhã desta terça-feira (28), a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) anunciou o retorno das aulas presenciais da rede pública amazonense. Conforme anúncio, as aulas estão marcadas para retornar no dia 10 de agosto. Os primeiros estudantes a retornarem serão do ensino médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já os alunos do ensino fundamental voltarão apenas a partir do dia 24 de agosto.

Revezamento

Ainda conforme a Seduc, todas as turmas serão divididas em blocos A e B, frequentando as escolas de maneira intercalada. Às segundas e quartas-feiras, o bloco A assiste às aulas presenciais e, às terças e quintas-feiras, será a vez do bloco B conferir as atividades presenciais. As sextas-feiras serão destinadas aos professores, que realizarão o seu planejamento de conteúdos.

Nos dias em que os estudantes estiverem em casa, eles deverão acompanhar os conteúdos por meio do projeto “Aula em Casa”, que terá a sua programação adaptada. O projeto terá continuidade e pode ser acompanhado pelos canais da TV Encontro das Águas (2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) e pela Internet, por meio do YouTube, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma Saber+ e aplicativo Aula em Casa.

Protocolos

A retomada das aulas foi com base em parecer da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas), que acompanha os dados do novo coronavírus (Covid-19) no Estado.

As escolas distribuirão máscaras a todos os profissionais e estudantes. Também haverá reforço nas práticas de higiene pessoal, como lavagem correta das mãos nas pias instaladas nos ambientes comuns; distanciamento de, pelo menos, 1,5 metro entre as pessoas, tanto na sala de aula como nos corredores e refeitórios; e limpeza constante das superfícies para evitar a proliferação do vírus.

*Com informações do Amazonas Atual.