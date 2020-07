Com tiro na cabeça, corpo de homem é encontrado no Ramal do Chico Mendes

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta terça-feira (28) no Ramal do Chico Mendes, localizado no bairro Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus. Este já é o segundo corpo encontrado ainda esta manhã. A Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) encontrou o corpo de um outro homem coberto por um lençol no Aleixo.

De acordo com os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por volta das 7h30 e que segundo denúncias, tinha acabado de ser atingido por tiros. No local, a policia encontrou uma cápsula de arma de fogo que possivelmente deve ter sido usado contra a vítima, pois o homem aparenta ter uma marca de tiro na cabeça.

A vítima que estava vestindo uma camisa social, calça azul e chinelos pretos, ainda não foi identificada. Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) estão no local para fazer a retirada e identificação do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) seguirá com as investigações para descobrir o autor e motivação do crime.