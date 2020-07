Comissão do Impeachment aprova arquivamento do processo contra governador e vice do Amazonas

Redação AM POST

Após a leitura do parecer prévio do relator da Comissão Especial do Impeachment, deputado Dr. Gomes (PSC) pedindo o arquivamento do processo contra o governador e vice-governador Wilson Lima (PSC) e Carlos Almeida Filho (PTB) realizada na manhã desta sexta-feira (31).

Os membros da comissão aprovaram com 10 votos, o pedido de arquivamento na tarde desta sexta-feira (31) durante sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Em contra-partida, houve apenas um voto contrário do deputado Wilker Barreto (Podemos) e quatro abstenções, o voto do deputado do Sinésio Campos (PT) não foi computado e o deputado Dermilson Chagas (Podemos) estava ausente por motivos médicos.

Com isso, o documento será encaminhado para o plenário da Aleam, onde será apreciado na próxima terça-feira (3) pelos 24 deputados da Casa Legislativa. Para aprovar o arquivamento do processo de impeachment é necessário 13 de 24 votos.