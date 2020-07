Comissão especial tem 10 dias para avaliar se aceita impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida

Redação AM POST

A partir desta sexta-feira (24), a Comissão Especial que analisa o processo de impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e do vice-governador, Carlos Almeida (PTB), terá 10 dias para avaliar e elaborar o parecer de admissibilidade do processo. O relator da comissão, deputado Drº Gomes, entretanto, deve elaborar e apresentar o seu parecer aos demais membros da comissão antes do encerramento desse prazo.

“A comissão tem até o dia 2 de agosto para aprovar um relatório. Por se tratar de um domingo, o prazo pode se estender até o dia 3 de agosto. O ideal é que o relator apresente seu parecer antes do fim desse prazo para que a comissão possa debater o relatório”, disse a presidente da comissão, deputada Alessandra Campêlo (MDB).

Em até 48 horas após a publicação do parecer, o documento será incluído na Ordem do Dia e discutido em plenário. Cinco representantes de cada partido ou bloco partidário poderão falar, durante uma hora, sobre o parecer. Após a discussão e votação nominal aberta, o processo poderá ser arquivado caso rejeitado, ou recebido, caso aprovado. O quórum para deliberação é de maioria simples.

Alessandra reiterou, ainda, que a análise dos documentos apresentados será guiada pela técnica, transparência e isenção. A próxima reunião deve acontecer na próxima semana.

Defesa

Em reunião realizada nesta quinta-feira (23), Alessandra Campêlo informou aos membros da Comissão Especial que a defesa prévia dos denunciados já havia sido protocolada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O governador e o vice foram notificados pela Casa na última sexta-feira (17) e tinham até a próxima segunda-feira (27) para formalizarem suas defesas. No entanto, Carlos Almeida entregou sua defesa na tarde de ontem (22), enquanto Wilson Lima teve a sua documentada na manhã dessa quinta-feira. O tema foi um dos temas pautados na terceira reunião da Comissão Especial.