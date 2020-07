Confira os deputados indicados para compor Comissão do Impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida

Lucas Vasconcelos – AM POST

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) definiu, na manhã desta quinta-feira (9), os deputados que irão compor a comissão especial que analisará o processo de impeachment do governador e vice-governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e Carlos Almeida (PTB), acusados de crime de irresponsabilidade na gestão.

Ao todo, 16 dos 17 deputados previstos já foram designados para compor a Comissão Especial, divididos nos seguintes blocos partidários, confira:

Bloco PRTB/PSL/Patriota/PSDB/Republicanos:

– Fausto Júnior;

– Delegado Péricles Nascimento;

– Felipe Souza;

– Therezinha Ruiz;

– João Luiz;

Bloco MDB/PTB/PSC/DEM:

– Alessandra Câmpelo

– Dr. Gomes

– Saullo Vianna

Bloco Prosseguistas:

– Belarmino Lins

Bloco Podemos:

– Dermilson Chagas

– Wilker Barreto

Bloco PV/PSD:

– Roberto Cidade

– Carlinhos Bessa

Bloco PSB/PT/PDT:

– Adjunto Afonso

– Sinésio Campos

Bloco PL:

– Joana Darc

Por 13 votos, a Aleam aprovou a indicação do deputado Cabo Maciel (PL) para compor a comissão também no Bloco Prosseguistas.