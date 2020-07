Corpo de Bombeiros combate 10 casos de incêndio no fim de semana em Manaus

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou 26 ocorrências durante o final de semana, entre casos de incêndio, princípio de incêndio, acidentes de trânsito e resgates. Ao todo, os bombeiros atenderam a 11 ocorrências de incêndios entre a noite de sexta-feira (10/07) e a madrugada de desta segunda-feira (13/07). Dez casos foram registrados em Manaus e um em Itacoatiara, na Região Metropolitana. Mais de 20 mil litros de água foram utilizados nas ações.

No final de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrências registradas em 21 bairros da capital e nos municípios de Itacoatiara e Tefé. Foram realizados atendimentos em um acidente de trânsito, encontro de desaparecidos, resgate de mulher em trabalho de parto, resgate de animais, vítima de choque elétrico e encontro de cadáver.

No município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), um incêndio de grande porte em uma distribuidora foi combatido por oito bombeiros do CBMAM, na noite de sexta e madrugada de sábado (11/07). Foram utilizados 17 mil litros de água. Houve perda parcial do estabelecimento, e a população ajudou a esvaziar o local. Não houve vítimas.

Na tarde da última sexta-feira (10/07), os bombeiros militares ajudaram no combate a um princípio de incêndio em um restaurante localizado na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona sul. Não houve vítimas, e o estabelecimento não sofreu danos. Outro caso foi registrado, horas depois, na zona oeste, onde um incêndio em uma residência na travessa Manaus, Lírio do Vale, foi controlado. Mais de 2 mil litros de água foram utilizados na ação. Não houve vítimas fatais.

Os bombeiros militares realizaram o resgate de uma mulher de 23 anos em trabalho de parto, na noite deste domingo (12/07), na rua Desembargador Anísio Jobim, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste. Ela foi conduzida para uma maternidade.

Ainda no domingo, os militares controlaram um princípio de incêndio em um veículo particular de um supermercado localizado na rua Icaraíma, bairro Novo Aleixo, zona norte. Os bombeiros realizaram orientações no local.

Na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona oeste, um veículo Honda City preto colidiu em uma árvore, após perder o controle. Duas vítimas foram atendidas e orientadas pelos bombeiros e por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.