Corpo de homem é encontrado coberto por um lençol em Manaus

Redação AM POST

Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado enrolado por um cobertor na manhã desta terça-feira (28), na rua Pires do Rio, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima morreu por volta das 22h de segunda-feira (27). Os policiais não encontraram nenhum documento que pudesse auxiliar na identificação da vítima.

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a retirada do corpo e encaminhado para a unidade do instituto onde serão estudados a causa da morte e a identificação do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).