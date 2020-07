Corpo de idoso é encontrado em estado de decomposição boiando em lago no Amazonas

Redação AM POST

O corpo de um idoso, ainda não identificado, com idade entre 60 e 65, foi encontrado em estado avançado de decomposição na manhã de quarta-feira (29), boiando em um lago, na comunidade Rumo Certo, localizada no km 165 da rodovia federal BR-174, no município de Presidente Figueiredo (há 119.21 quilômetros de distância de Manaus).

Conforme informações repassadas pela polícia da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o idoso possivelmente foi vítima de afogamento durante um naufrágio.

O caso foi registrado na 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).