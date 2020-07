Corpo de jovem de 21 anos é encontrado na praia da Ponta Negra

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

O corpo de um homem de 21 anos, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27), nas margens da praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), a namorada da vítima informou que ambos estavam na praia na noite desse domingo (26), quando o jovem foi nadar e desapareceu.

O comandante do Pelotão de Guarda-Vidas, primeiro-sargento Barreto, informou que o Corpo de Bombeiros foi informado do desaparecimento e conseguiu encontrar o corpo após duas horas do acionamento.

O corpo da vitima será encaminhado para o pelotão fluvial parar aguardar os agentes do Instituto Médico Legal (IML) onde será encaminhado para a perícia realizar os procedimentos cabíveis.