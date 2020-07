Corpo de mulher é encontrado esquartejado dentro de caixa de isopor no Amazonas

Redação AM POST

Uma mulher ainda não identificada teve o seu o seu corpo esquartejado e escondido dentro de uma caixa de isopor no município de Tefé (distante a 523 quilômetros de Manaus). Segundo o 3º Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município, o corpo foi encontrado após a denúncia de moradores no local alegarem que três homens haviam cometido o crime.

Ainda conforme a polícia, os policiais militares se encaminharem para a residência onde estariam os suspeitos localizado na rua São Luiz, bairro Juruá. Ao avistarem a equipe do 3º GPM, os suspeitos proferiram tiros contra os policiais. Durante o confronto, os três suspeitos morreram no local e um policial foi ferido na cabeça. O policial foi encaminhado para unidade hospitalar do município e se encontra com estado de saúde estável.

Na residência, a equipe policial encontrou drogas, um terçado, dinheiro, celulares, lanternas e armas de fogo. Segundo informações da polícia, a vítima teria sido morta, esquartejada e escondida dentro da caixa de isopor no período da tarde.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizados os procedimentos de identificação. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé.