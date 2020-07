Covid-19: Presidente da Samel recebe secretário que pretende implantar protocolo usado em Manaus no município de Brusque (SC)

Redação AM POST

O diretor-geral da Secretaria de Saúde de Brusque em Santa Catarina, Rodrigo Cesari, chegou em Manaus nesta terça-feira (14), para conhecer o protocolo VNI desenvolvido pela Samel e a Cápsula Vanessa para pacientes infectados com o novo coronavírus (Covid-19) que precisam de respiração artificial e, em breve, implantar no município.

Rodrigo Cesari foi recebido pelo presidente da Samel, Luis Alberto Nicolau, que reiterou a disponibilidade para apresentar a Capsula Vanessa e o protocolo para todos que tiverem interesse.

“Eu quero dizer que nós estamos a disposição de Santa Catarina, de Brusque, do Brasil e do mundo. De forma gratuita, todo o nosso conhecimento é disponibilizado, as capsulas, o protocolo, a patente para estarmos fazendo a diferença pela saúde da população”, disse Luis Alberto Nicolau.

De acordo com Rodrigo a intenção é levar o protocolo para Brusque e junto com os hospitais implantar o que já foi sucesso em Manaus. “Nosso grande objetivo é salvar vidas”, disse o secretário.

A cápsula Vanessa é uma estrutura que atua como uma espécie de barreira de proteção para o corpo médico. Consiste em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, tornando a estrutura leve, podendo ser movimentada e retirada por qualquer pessoa. A cabine é revestida por uma película de vinil transparente que dá visibilidade ao paciente e auxilia na contenção do contágio, conta com aberturas em zíper para oferecer janelas de contato entre paciente e corpo médico.