CPI da Saúde aponta marido de Daniela Assayag como proprietário de empresa de respiradores

Redação AM POST

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde revelou, no início da tarde desta quarta-feira (1), que documentos – em posse da CPI e repassados à Polícia Federal -, revelam que o marido da atual secretária de comunicação do Estado, Daniela Assayag, é sócio da empresa Andrade e Mansur Comércio de Materiais Hospitalares LTDA, conhecida como Sonoar. A compra foi feita em “contrato de gaveta”, não registrado na Junta Comercial, mas registrada em cartório.

O nome da atual secretária foi citado, no último dia 29 de junho, pelo ex-secretário de saúde do estado, Rodrigo Tobias. Segundo depoimento do gestor, Daniela teria participado de reuniões decisivas relacionadas ao processo de aquisição de respiradores.

De acordo com o parlamentar, Daniela Assayag, tinha interesse na aprovação de processo de dispensa de licitação, que normalmente demora até dois meses para liberação mas nesse caso dos respiradores demorou apenas um dia.

“O interesse dela [Daniela Assayag] está bem claro porque o marido dela fazia parte da cota e desde janeiro atuava como dono desta empresa Sonoar”, declarou Péricles.

Segundo a CPI, Luiz Carlos Avelino Júnior detém 50% das cotas da empresa responsável pela aquisição e repasse de respiradores à loja de vinhos, que os vendeu com valores superfaturados ao governo do estado.



“Temos contrato de cessão que mostra claramente a participação dele na sociedade da empresa que, de acordo com toda a investigação, montou cenário que garantisse não só beneficiamento ilegal, mas também o pagamento em tempo recorde, antes mesmo de entregar os materiais”, afirmou o presidente da CPI, Delegado Péricles.

A Sonoar adquiriu 28 respiradores de leito e os revendeu para a FJAP, empresa que de fato concluiu fornecimento ao governo do estado. Do valor de aquisição inicial, a Sonoar obteve lucro de R$1.414.270,00 em negociação com a FJAP, já que os adquiriu por R$ 1.091.800,00 e os revendeu por R$2.480.000,00.

O beneficiamento ilícito pelas empresas ainda seguiu durante contratação com a Susam, que adquiriu os mesmos respiradores por R$ 2.976.000,00, um lucro de R$496 mil em prazo de duas horas e 30 minutos.

A secretária de Comunicação, convocou a imprensa nesta tarde para esclarecimento sobre as acusações feitas na CPI da Saúde.

Veja cessão de contrato disponibilizada pelo deputado: