CPI da Saúde diz que lavanderia contratada pela Susam funciona como oficina mecânica

Redação AM POST

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, revelou na tarde desta sexta-feira (3), durante transmissão ao vivo nas redes sociais que a lavanderia contratada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) tem o endereço citado como oficina mecânica e funciona há mais de 10 anos.

Segundo o presidente da CPI, deputado Delegado Péricles (PSL), o procurador Carlos Henrique Alecrim John informou o endereço e quando foram fazer a averiguação no local, não funcionava como lavanderia e sim como oficina.

A CPI da Saúde já retornou as atividades e segue nas investigações sobre suposto desvio de dinheiro na compra superfaturada de respiradores durante a pandemia do coronavírus no Amazonas.