CPI da Saúde vai inspecionar Hospital Francisca Mendes na próxima terça (14)

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

O Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, será inspecionado na próxima terça-feira (14) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde.

A fiscalização, decidida em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (14) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), terá como objetivo a apuração da gestão da unidade hospitalar. Visto que o hospital passou a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (Susam).

Conforme o requerimento do deputado Fausto Júnior (PRTB), a unidade está sofrendo com atrasos de cirurgias e com carência de insumos e equipamentos.

O presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles Nascimento (PSL) informou também que emitirá um convite para o conselheiro Ricardo Góes Figueiras, titular do Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM), o defensor público Arlindo Gonçalves, da 1ª Defensoria Pública Especializada (DPE) na Promoção e Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde e a promotora de justiça Silvana Nobre, do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) para participarem da inspenção.

Agenda

A comissão parlamentar também informou as datas dos próximos depoimentos: