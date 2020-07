Crítico de Bolsonaro, Helder Barbalho é flagrado almoçando no meio de aglomeração

Adepto das medidas de quarentena e crítico do governo de Jair Bolsonaro, o governador do Pará, Helder Barbalho, não parece estar seguindo tão “à risca” assim o que prega. Pelo menos é isso que mostra uma foto onde o gestor estadual aparece almoçando “aglomerado” em um restaurante na cidade de Conceição do Araguaia, a 911 quilômetros da capital Belém.

A atitude de Helder, que testou positivo para a Covid-19 em abril, revoltou eleitores que viram irresponsabilidade do chefe do Executivo estadual em se reunir com várias pessoas ignorando os cuidados com o vírus.

– Sou de uma cidade no sul do Pará e estou indignado. É lamentável o que tem acontecido. O governador Helder Barbalho se reúne em um restaurante aqui sem proteção e com várias pessoas, sem cuidado nenhum com a pandemia – disse uma fonte à coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

No último mês, Helder foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele e outras 14 pessoas por suspeita de desvios de recursos e fraudes em processos de licitação para compra de ventiladores pulmonares destinados ao combate da Covid-19 no estado paraense.

