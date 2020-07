David Almeida entra com solicitação para prestar depoimento na CPI da Saúde

Redação AM POST

O pré-candidato a prefeito de Manaus para as eleições de 2020, David Almeida (Avante), entrou como requerimento na manhã desta segunda-feira (27) solicitando participação para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Conforme, vídeo publicado nas redes sociais oficiais de David Almeida, o pedido de participação se deu por conta dele ouvir a citação de um pagamento que ocorreu durante sua gestão interina no Governo do Amazonas, após a cassação do ex-governador José Melo na Operação Maus Caminhos.

Confira o vídeo:

Além de disponibilizar para Aleam informações que, segundo David, “contribuem para a comissão apurar fatos e problemas com relação à saúde do Amazonas”, o pré-candidato pelo Avante orientou que o também ex-governador Amazonino Mendes também entre com requerimento para prestar depoimentos.

“Após a minha vinda, se a CPI assim entender certamente o governador Amazonino Mendes deverá comparecer à Aleam. Pois tem muitos documentos oficiais que contribuirão para às investigações. Quero que ele faça o mesmo que eu. Se coloque a disposição da CPI para prestar depoimento”, declarou David.