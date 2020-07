Delegado Péricles nega pedido de David Almeida para depor na CPI da Saúde

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Após pedido de requerimento de David Almeida (Avante) para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde na manhã desta segunda-feira (27), o presidente da CPI, deputado delegado Péricles Nascimento (PSL) indeferiu a solicitação alegando que a comissão não reconhece nenhuma relação de David com os fatos investigados.

“Sobre requerimento do colega e ex-deputado estadual David Almeida, já indefiro esse pedido até pra dizer a todos que esta CPI não investiga diretamente pessoas, mas apura fatos que supostamente são ilegais. E com o desencadear destes fatos, são levantadas as relações dessas pessoas. Tendo em vista disso, afirmo que David Almeida, na época ex-governador interino, não teve nenhuma relação com que o foi apresentado”, informou Péricles.

Entretanto, o presidente da CPI da Saúde ressaltou que não descarta a possibilidade de ouvir o pré-candidato a prefeito caso seja necessário.

“Estão sendo convocados para prestar esclarecimentos para esta CPI pessoas que estão relacionados com as investigações. Futuramente, caso haja algum fato relacionado ao ex-deputado David Almeida certamente esta CPI irá convocá-lo”, ressaltou.

O indeferimento foi divulgado no encerramento da sessão desta segunda (27) que ouvia o depoimento do empresário Tiago Simões Leite, sócio-administrador da empresa MEDPLUS Serviços Médicos Ltda.