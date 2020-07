DEM e MDB deixam o Centrão

Redação AM POST

O bloco de partidos que integra o chamado Centrão perdeu duas grandes bancadas (DEM e MDB). A perda consiste em 28 deputados do partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 35 emedebistas.

Com a saída desses deputados, o bloco passa a ter 158 e não mais 221 parlamentares na Câmara. Agora o Centrão é formado por PL, PP, PSD, Solidariedade, PTB, Pros e Avante.

Desde o início do governo, DEM e MDB já vinham se colocando como independentes e, apesar de já terem emplacado ministros na Esplanada dos Ministérios, sempre rechaçaram a tese de integração da base do governo.

O desligamento oficial dos dois partidos ainda não tem data prevista para ocorrer. O líder do MDB, Baleia Rossi (SP), comentou que a presença do MDB no blocão se devia às cadeiras nas comissões.

*Com informações da Congresso em Foco