Deputada do AM mora em condomínio de luxo onde imóveis custam cerca de R$ 5 milhões

Redação AM POST

A deputada estadual, Joana Darc (PL), que recebe um salário líquido de R$19.060,86, teve uma ascensão financeira curiosa pois atualmente ela mora em condomínio de luxo na Avenida Mário Ypiranga, onde o valor dos imóveis estão em torno de R$ 5 milhões e alugueis custam R$ 15 mil mensal, conforme anúncios de corretores. A informação é da coluna do jornalista Alex Mendes no D24am.

O colunista levanta questionamento de que, se somado os quatro anos de mandato recebendo o salário mensal líquido de R$ 19.060,86 a deputada terá o montante de aproximadamente R$ 613 mil, valor que não daria para custear a mansão em que vive.

Além disso, em abril deste ano a líder do governo do Amazonas na Assembléia Legislativa do Estado (ALE-AM) anunciou que doaria durante a pandemia matade de seu salário, correspondente a R$ 9.530,43, para projetos sociais que cuidam de pessoas e animais.

Joana Darc que hoje vive em um condomínio de luxo, começou sua carreira política com poucos recursos e distribuindo santinhos escritos à mão nas eleições municipais de 2016.

A parlamentar foi denunciada ao Ministério do Trabalho (MPT-AM) em 2017, época em que era vereadora, por uma funcionária que a acusou de praticar irregularidades em seu gabinete. A denúncia apurava possível assédio moral contra à servidora, nepotismo, desvio de função e existência de funcionários que recebiam sem trabalhar.