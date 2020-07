Deputada Joana Darc apaga fotos com governador do Amazonas nas redes sociais

Redação AM POST

A deputada Joana Darc (PL), que é líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), apagou todas as fotos recentes que aparece ao lado do governador do Estado, Wilson Lima (PSC).

O nome da parlamentar encabeça um lista possivelmente de deputado da ALE-AM, apreendida no gabinete do governador do Amazonas Wilson Lima (PSC), pela Policia Federal (PF), durante a operação Sangria. A Lista foi divulgada nessa sexta-feira (3) pelo canal CNN.

Desde a repercussão negativa do caso, Joana Darc começou a ser atacada nas redes sociais e bloqueou alguns seguidores.

“Joana, Roberto, Bessa, Mayara, Terezinha, Saulo, Abdala, 5% Belão”, diz texto manuscrito em folha apresentada pela emissora e supostamente faz referência aos deputado: Joana D’arc, Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, Mayara, Therezinha Ruiz, Saulo Vianna, Abdala Fraxe, Belarmino Lins.

Veja o feed da deputada: