Deputado cobra que Hapvida ofereça atendimento mais digno a professores do interior do AM

Redação AM POST

O deputado estadual, Wilker Barreto (Podemos), voltou a discutir nesta terça-feira (14), sobre o contrato nº 169/2019, celebrado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a empresa Hapvida, no valor de R$ 60 milhões, para oferecer planos de saúde aos professores da rede estadual de ensino, mas que possui um atendimento limitado nos municípios do Amazonas.

Em aparte ao pronunciamento da deputada Terezinha Ruiz (PSDB), o líder da oposição cobrou uma reunião, no seio da Comissão de Educação da Aleam, com a Seduc, Sindicato dos professores e representantes da empresa de saúde para discutir sobre a melhoria da cobertura do plano médico aos servidores da educação, conforme o requerimento nº 5918/2019, de sua autoria.

“Precisamos ter uma reunião com as partes para discutirmos um ponto de equilíbrio de atendimento no interior. Sou a favor do plano, mas acho válido um debate para que a Hapvida possa oferecer atendimento mais digno no Alto Solimões, em Tabatinga, pelo menos a parte clínica aos professores. Solicito que vossa excelência possa agendar uma reunião no seio da comissão de Educação”, finalizou Wilker.