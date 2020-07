Deputado Josué Neto recebe alta médica e continuará tratamento em casa

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB) recebeu alta médica na tarde desta quarta-feira (29) após três dias internado. Segundo resultados da avaliação médica do Hospital Samel, seu quadro clínico era estável e encontrava-se em boa evolução.

Conforme assessoria da Aleam, Josué continuará realizando o tratamento em casa, “podendo manter suas atividades por meio da internet, como vem fazendo normalmente”. Nesta segunda-feira (28), o deputado apareceu de surpresa no começo da sessão ordinária da Aleam, por videoconferência de dentro do hospital, para avisar a todos que estava bem e se recuperando do acidente.

O acidente

Na tarde do último domingo (28), Josué Neto sofreu um acidente quando o Jet Ski que pilotava, bateu em uma corda de nylon, usada por uma embarcação para se fixar numa árvore no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo os exames, o parlamentar sofreu várias escoriações e teve uma perna enfaixada. Oficiais da Marinha do Brasil investigam o acidente.