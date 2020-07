Deputados da base aliada do governo são escolhidos para comandar a Comissão Especial do Impeachment de Wilson Lima

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Os deputados Alessandra Campêlo (MDB) e Dr. Gomes (PSC) foram eleitos na manhã desta terça-feira (14) como presidente e relator, respectivamente, da Comissão Especial do Impeachment do governador e vice-governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) e Carlos Almeida Filho (PTB).

A homologação aconteceu durante a sessão híbrida realizada da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Nove votos foram necessários para eleger Alessandra Campêlo como como presidente da Comissão Especial. Contudo, o deputado Felipe Souza (Patriota) recebeu o número de 7 votos. O deputado Saullo Vianna se absteve da votação.

Já para relator da comissão especial, dos 17 votos, 10 foram para o deputado Dr. Gomes. Em contrapartida, apenas 6 foram para o deputado Fausto Júnior (PRTB) – que também compões a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde). O deputado João Luiz se absteve da votação.

Composição

Antes da votação para presidente e relator, a Casa Legislativa também votou novamente na homologação da composição da Comissão Especial que será responsável por dar início aos trabalhos do processo de impeachment de Wilson Lima e Carlos Almeida.

A composição permanece à mesma da que foi anulada na semana passada por conta da quebra de quórum mínimo. Os membros foram divididos nos sete blocos partidários:

Bloco PRTB/PSL/Patriota/PSDB/Republicanos

Fausto Junior

Delegado Péricles Nascimento

Felipe Souza

Therezinha Ruiz

João Luiz

Bloco MDB/PTB/PSC/DEM

Alessandra Campêlo

Dr. Gomes

Saullo Vianna

Bloco Progressistas

Belarmino Lins

Cabo Maciel

Bloco Podemos

Dermilson Chagas

Wilker Barreto

Bloco PV/PSD

Roberto Cidade

Carlinhos Bessa

Bloco PSB, PT, PDT

Adjunto Afonso

Sinésio Campos

Bloco PL