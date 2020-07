Deputados do Amazonas esperam que o novo Fundeb seja aprovado pelo Senado

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Na manhã desta quarta-feira (20), durante sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), os deputados da Casa elogiaram a atuação da bancada federal do Amazonas na posição favorável à aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na Câmara dos Deputados.

O deputado estadual Serafim Correa (PSB), que acompanha as ações do Fundeb desde sua criação em 2007, comentou que a Educação do Amazonas tem melhorado ao longo dos anos graças aos recursos do fundo.

“Acompanho o Fundeb desde quando foi criado. Estive ao lado do então ministro da Educação, Fernando Haddad. Trabalhamos junto ao Congresso Nacional para que o mesmo fosse aprovado. Em 2017, lancei a Cartilha ‘O que é o Fundeb?’ para todos os professores tomarem conhecimento da importância deste fundo”, comentou o deputado.

Serafim Corrêa também mencionou que é possível verificar os valores do Fundeb repassados para cada Estado e município por meio de um aplicativo disponível para todas as plataformas.

Educação em risco

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) alertou que a votação em peso da Câmara na aprovação do novo Fundeb comprova que a educação básica brasileira é um dos setores que devem ser priorizados.

“A educação no nosso Estado tem tudo para melhorar. Nós estávamos correndo o risco de perder o Fundeb. Os 492 votos a favor, 1 abstenção e 6 contrários demonstram que devemos priorizar a educação básica”, comentou Sinésio.

Preocupação no Senado

A deputada estadual Therezinha Ruiz (DEM) declarou estar preocupada com a votação da PEC no Senado Federal.

“Nós amanhecemos mais alegres. Porém não estamos 100% tranquilos pois ainda há votação no Senado. É importante que os deputados federais se envolveram e votaram quase na íntegra. Esse é o momento que o Brasil não pode recuar de maneira nenhuma. O Fundeb provou que hoje nós temos condições de pagar melhores salários e a formação de novos professores e melhorando as condições de trabalho. Não podemos ficar sem o Fundeb. Espero que o Senado de a resposta que a população precisa. Investimentos para a nossa Educação”, declarou Therezinha.