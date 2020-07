Desnutrida, idosa de 75 anos com deficiência física é resgatada de situação de abandono em Manaus

Redação AM POST

Uma idosa de 75 anos, com deficiência física, desnutrida e vivendo em condições precárias foi resgatada no bairro São Raimundo, zona oeste, por agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), durante deflagração da operação “Levítico” que desde ontem (23) verifica denúncias anônimas relacionadas a maus-tratos a idosos. A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Abandonar o idoso é crime previsto no Código Penal. Pela lei, abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, pode resultar em prisão de seis meses e multa.

No caso do crime de abandono de incapaz, a pena é de seis meses a três anos de prisão. Caso o abandono resulte em lesão corporal grave, a pena pode ser aumentada para até cinco anos. Se a vítima morrer por causa disso, pode chegar a 12 anos. A pena aplicada pelo juiz é aumentada em um terço caso a vítima seja idosa, alcançando até 16 anos de reclusão.

Conforme a delegada Andréa Nascimento, titular da DECCI, a operação contou com a parceria do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi). “Enquanto a equipe da polícia verifica a procedência da denúncia no aspecto criminal, o Centro faz a avaliação psicossocial da família da vítima e das condições em que o idoso está vivendo”, explicou a delegada.

Denúncias

As vítimas podem denunciar os crimes pelo número (92) 3214-5800, ou pelo 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A Especializada fica na Rua do Comércio, 270, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.