Devido pandemia, Festival Amazonas Jazz é adiado para 2021

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, anunciou nesta terça-feira (21) o adiamento da décima edição do Festival Amazonas Jazz para 2021.

O evento é considerado um dos mais importantes do gênero no Brasil, reconhecido mundialmente por reunir grandes estrelas internacionais do jazz na Amazônia, além de oferecer uma programação acadêmica gratuita que promove a troca de experiências entre os artistas e o público.

Inicialmente marcado para março de 2020, o Amazonas Jazz foi suspenso, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Amazonas de restringir grandes eventos com o surgimento dos primeiros casos da Covid-19 no estado.

Desde então, a organização do festival vem acompanhando os cenários possíveis e analisando as recomendações mundiais e locais de autoridades governamentais e sanitárias para chegar a esta definição.

A Secretaria informa que a devolução dos ingressos pode ser solicitada através do e-mail [email protected], caso a compra do ingresso tenha sido efetuada no Teatro Amazonas. Para ingressos adquiridos no site da Bilheteria Digital ou aplicativo, é necessário enviar e-mail para [email protected] e requisitar a devolução com os dados da compra.