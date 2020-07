Diagnosticado com Covid-19, Bolsonaro publica vídeo tomando hidroxicloroquina

Reuters

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta terça-feira (7) um vídeo nas redes sociais tomando comprimido de hidroxicloroquina, medicamento para malária sem comprovação de eficácia contra Covid-19, após ter anunciado mais cedo que teve resultado positivo em teste para o novo coronavírus.

“Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos no domingo, mal na segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado, então, com toda certeza, está dando certo”, disse Bolsonaro no vídeo.

“Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, sabemos que nenhum tem sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo, então eu confio na hidroxicloroquina”, acrescentou.

Ainda na segunda-feira, antes mesmo do resultado de seu exame, Bolsonaro disse ter começado a usar o medicamento, cujos testes para Covid-19 coordenados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) foram interrompidos depois que estudos indicaram que não mostravam benefício para quem tem a doença.

Bolsonaro, assim como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um ferrenho defensor do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento da doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, apesar a falta de eficácia comprovada cientificamente.