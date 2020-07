Dupla é presa por estuprar mulher que dormia com os filhos dentro de embarcação

Redação AM POST

Dois jovens, de identidade preservada, um com 20 anos e o outro de 22 anos, foram presos acusados de estuprar uma mulher de 31 anos que estava em uma embarcação com os filhos. O caso aconteceu na última terça-feira (28), no porto da cidade de Tarauacá, no interior do Acre.

De acordo com a Polícia, a vítima estava dormindo com os filhos quando um dos jovens invadiu o local e cometeu o estupro ameaçando a mesma com uma arma de fogo. A mãe afirmou que ele ameaçava atirar nas crianças.

Conforme ainda a polícia, após o crime ele fugiu e subtraiu a espingarda do pai da vítima e o outro rapaz foi preso por dar cobertura na ação criminosa.

Os militares conseguiram localizar os acusados e após encaminha-los a delegacia e os procedimentos cabíveis foram tomados, eles tiveram a prisão preventiva decretada.