Durante live, líder petista promete ‘roubar pouco’

O presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Laje do Muriaé, no Norte Fluminense, Liedio Luiz Silva, afirmou durante uma transmissão ao vivo no último domingo que não abriria mão de melhorar o município, garantindo “fazer muito e roubar pouco”. A informação foi publicada no blog Sonar, do Jornal O Globo.

“A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos, sim, estar engajados nesta eleição de 2020, em Laje do Muriaé”, disse o vereador no vídeo, e continuou: “Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco”.

O vídeo ganhou grande repercussão principalmente nas redes sociais e já foi compartilhado por membros da oposição, como os deputados federais Carla Zambelli (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-DF) e Daniel Silveira (PSL-RJ).

Desde as eleições de 2016, Liedio atua como suplente de vereador e é pré-candidato a vereador no pleito que será realizado neste ano. Nesta semana, decidiu pelo licenciamento do diretório municipal por tempo indeterminado. Em nota enviada ao portal “G1”, Liedio pediu desculpas pela declaração e afirmou que o erro foi causado por “nervosismo”.

Confira a nota na íntegra:

“Eu Liedio Luiz da Silva venho por meio deste esclarecer que na manhã do dia 05/07 ( domingo), em uma transmissão ao vivo, em que, por nervosismo, usei equivocadamente uma palavra e que no mesmo momento corrigi a palavra. Eu, Liedio, tenho história de trabalhar no combate à corrupção no meu município e jamais serei a favor de qualquer ato de desvio de dinheiro público. Esclareço, ainda, que meu vídeo foi cortado e usado apenas para denegrir minha pessoa e o grupo que eu apoio na eleição de 2020 no meu município de Laje do Muriaé- RJ e o PT partido este que sou filiado há 20 anos. Eu Liedio peço desculpas a todos. Esclareço, ainda, que me licenciei da direção do meu partido por tempo indeterminado”.