Eduardo Braga é apontado como possível candidato à presidência do Senado Federal

Redação AM POST

O senador do Amazonas Eduardo Braga é um dos quatro parlamentares interessados em se candidatar à presidência do Senado Federal pela sigla do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), conforme publicação desta quarta-feira (29) do jornal Valor Econômico.

Esta não seria a primeira vez que Eduardo Braga tem seu nome indicado nas articulações para presidir o Congresso. No ano de 2018, o senador foi nomeado pelo MDB, porém perdeu sua indicação para o senador Renan Calheiros (MDB-AL) – que também está entre os possíveis nomes para representar o partido.

Além de Eduardo Braga e Renan Calheiros, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o líder do governo no Congresso Nacional Eduardo Gomes (MDB-TO) também são cogitados a serem candidatos para suceder David Alcolumbre (DEM-AP) no Senado.