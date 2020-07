Eleições 2020: ‘Manaus será prioridade nacional do PSD’, afirma Kassab a Ricardo Nicolau

Redação AM POST

Três dias após assumir a direção municipal do PSD, o deputado estadual Ricardo Nicolau viajou à cidade de São Paulo para uma reunião de trabalho com membros da Executiva Nacional neste sábado, 25 de julho. No encontro, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, assegurou que Manaus receberá tratamento prioritário dentre as demais capitais para as eleições deste ano.

“Fomos recebidos pelo presidente Kassab em sua residência para uma reunião muito importante. O PSD é um partido que vem crescendo muito e, a partir de agora, trabalha num projeto nacional para Manaus voltado ao processo eleitoral de novembro”, declarou Ricardo Nicolau após o encontro, acompanhado dos irmãos, vereador Hiram Nicolau e Luís Alberto Nicolau, presidente do Grupo Samel.

O deputado afirmou que a Executiva Nacional aposta em Manaus como umas das capitais brasileiras com desempenho promissor no pleito de dia 15 de novembro. “Como presidente do PSD Manaus, esta decisão reforça ainda mais a nossa responsabilidade com o futuro da cidade, que será tratada como prioridade em nível nacional”, salientou Ricardo Nicolau.

Fundador do PSD, Ricardo Nicolau assumiu o Diretório Municipal em Manaus no último dia 22 de julho com plena autonomia para definir os rumos da sigla nas eleições municipais. “Sob a nossa direção, o PSD Manaus terá uma postura completamente livre para trabalhar novos projetos, fazer diferente e defender as soluções viáveis que a nossa cidade precisa e merece”, declarou, no dia da posse.