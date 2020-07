Eleições 2020: PT e PSL terão maior tempo de propaganda política na TV; veja tabela de horários para cada partido

Redação AM POST

Com adiamento das eleições para 15 e 29 de novembro, os partidos já começam a levantar estratégias políticas. Uma das ferramentas essenciais nessa corrida eleitoral é a propaganda política nos veículos de comunicação. Quanto mais tempo um partido tiver, mais chances tem de demonstrar suas propostas apresentadas pelos candidatos de cada sigla.

Segundo tabela divulgada pelo Portal Único nesta terça-feira (21), as eleições deste ano serão marcadas pelo embate do Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Social Liberal (PSL), por conta de ambos possuírem os maiores tempos de propaganda eleitoral.

O tempo de cada partido no horário eleitoral de rádio e TV é calculado de acordo com a bancada eleita para a Câmara dos Deputados em 2018. Com base nisso o PT, que elegeu 54 deputados federais, terá 8,2 comerciais diários de 30 segundos, enquanto o PSL, que garantiu vaga para 52 parlamentares, terá 7,9.

Em seguida, o Partido Progressista (PP) aparece em terceiro lugar com 5,9 inserções diárias. Logo atrás, estão Partido Social Democrático (PSD) com 5,4; Movimento Democrático Brasileira (MDB) com 5,3; Partido Liberal (PL) com 5,1 e Partido Socialista Brasileiro (PSB) com 5,0.

Confira na íntegra a relação do horário cedido para cada partido

Eleições municipais

Cada sigla poderá distribuir o horário cedido para que os seus candidatos a prefeito e vereador de Manaus possam apresentar suas propostas. Apesar de ter seu representante em quarto lugar nas pesquisas eleitorais, o PT do deputado federal José Ricardo é o que possui mais vantagens. Em contrapartida, o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes que está na frente das pesquisas, não possuirá tanto tempo eleitoral. Visto que o partido no qual é filiado – Podemos – possui apenas 2,8 inserções diárias. Logo em seguida, o segundo favorito das pesquisas, David Almeida do Avante, tem em seu partido apenas 1,3 comerciais diários.

Contudo, ainda não é possível afirmar a divisão exata do tempo entre os candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não divulgou a resolução oficial que determina os horários para cada partido, pois ainda estão sendo homologadas as emendas referentes às eleições devido a pandemia. Ainda é necessário aguardar as convenções partidárias previstas para serem realizadas entre 31 de agosto e 16 de setembro deste ano.

*Com informações do Portal Único.