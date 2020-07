Em Itacoatiara, festa clandestina é interrompida por policiais

Redação AM POST

Policiais militares do 2° Batalhão, com apoio de membros do Conselho Tutelar, interromperam e encerraram uma festa clandestina com menores de idade, bebidas alcoólicas e aglomeração, na noite de sábado (11), em uma residência na rua Codajás, bairro São Cristóvão, Zona Leste de Itacoatiara (município distante a 175 quilômetros de Manaus).

As pessoas estavam no local sem tomar os cuidados contra a propagação do novo coronavírus.

De acordo com informações da polícia, o dono da residência, identificado como Carlos, de 40 anos, foi preso e a esposa dele também após se recusarem a prestar esclarecimentos e a mulher agredir os PMs.

Durante a abordagem no local, 13 menores de idade que consumiam bebidas alcoólicas foram apreendidos e mais de R$ 8 mil, um bloco de comanda preenchido e um aparelho celular.

Todos foram levados a Delegacia Interativa de Polícia da cidade para os procedimentos cabíveis.