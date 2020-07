Em Manacapuru, jovem é presa por maltratar e abandonar o próprio filho de 2 anos que tem microcefalia

Redação AM POST

Uma jovem, 21 anos, foi presa nessa sexta-feira (24/7) em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital). A vítima é o próprio filho dela, uma criança de dois anos, portadora de microcefalia.

Conforme a delegada, Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), no último domingo (19/7), os vizinhos da jovem denunciaram ao conselho tutelar do município que a mãe havia deixado a criança sozinha na casa onde moravam, situada na estrada do Extramar, bairro Novo Manacá. Ainda segundo Roberta, na ocasião, a criança chorava muito e os vizinhos conseguiram entrar no imóvel e resgatar o bebê.

“Após a vítima ser resgatada, foi encaminhada ao hospital, onde passou por exame de corpo de delito e, em seguida, levamos para a casa de acolhimento aqui da cidade. Sendo assim, representei à Justiça pela prisão preventiva da mãe dela, que, desde então, estava foragida. Já na tarde desta sexta, conseguimos localizá-la e prendê-la no mesmo bairro onde ela mora, em Manacapuru”, relatou a autoridade policial.

Encaminhada ao prédio da DEP, a jovem foi indiciada por abandono de incapaz e maus-tratos. Ao término dos trâmites cabíveis, ela irá permanecer custodiada, na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.