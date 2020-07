Em Manaus, bares voltam a ficar superlotados durante partida do Fla x Flu

Redação AM POST

Grande aglomeração de pessoas foi vista na noite desta quarta-feira (15), na Praça do Caranguejo, Conjunto Eldorado, zona Centro-sul de Manaus, durante o jogo de Flamengo e Fluminense.

No local e em outros bares da capital foram vistas pessoas sem máscara, desrespeitando as ordens de cuidados contra a propagação do novo coronavírus. Situação similar ocorreu na última quinta-feira (9), na final do Campeonato Carioca em que os dois times também se enfrentaram.

De acordo com o decreto governamental de cuidados contra a covid-19, os estabelecimentos devem funcionar com apenas 50% da ocupação, no entanto, a regra claramente não está sendo seguida.

O Amazonas registrou por meio do Boletim Epidemiológico, 86.944 o total de infectados, 3.080 óbitos e 72.928 recuperadas da doença.

Veja o vídeo: