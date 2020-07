Em Manaus, Corpo de bombeiros socorre duas vítimas de acidente de trânsito na noite desta quinta-feira

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) socorreu duas vítimas de acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira (02/07), nos bairros Novo Aleixo e Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Os acidentes envolveram um ciclista e um motociclista. As vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

O primeiro acidente atendimento pelos Bombeiros ocorreu por volta das 20h, na rua João Câmara, bairro Novo Aleixo. A vítima, um professor de jiu-jitsu de 40 anos, estava andando de bicicleta quando foi batido por um carro. Dois bombeiros militares participaram da ação e prestaram o socorro. A vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar. O condutor do veículo foi identificado no local, mas as vítimas ainda não registraram Boletim de Ocorrência.

Na avenida das Torres, bairro Cidade Nova, um veículo Volkswagen Amarok branco colidiu com uma motocicleta Yamaha Factor, por volta das 21h30. O condutor da moto ficou acidentado, e a motocicleta pegou fogo. Os bombeiros militares foram acionados e socorreram a vítima, um técnico de refrigeração de 42 anos. No local, foram realizados procedimentos de primeiros socorros.

A vítima já se encontra em sua residência, mas o autor do acidente ainda não foi identificado. O técnico passou por exames de corpo de delito, e o caso foi encaminhado 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).