Em Manaus, homem é detido após tentar furtar peças de picanha no Baratão da Carne

Redação AM POST

Um homem, de 39 anos, foi detido após tentar furtar peças de picanha que dariam um prejuízo de R$ 400 reais. O caso aconteceu neste sábado (25) no Baratão da Carne, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem foi detido pelos seguranças do estabelecimento com o furto e logo fizeram o acionamento policial.

O homem foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis e mais informações sobre o caso não foi divulgado