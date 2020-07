Em Manaus, homem morre após invasão de facção criminosa; suspeitos deixam granadas no local do crime

Lucas Vasconcelos – Redação AM POST

Um homem de 34 anos morreu na manhã desta sexta-feira (24), na rua Novo Alegre, localizada no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cinco criminosos invadiram a residência da vítima e proferiu os tiros.

Ainda conforme a equipe policial que está no local, um outro homem ainda não identificado também foi alvejado com tiros. A polícia informou também que o ataque se trata de um conflito entre duas facções criminosas rivais.

Além disso, os suspeitos ainda deixaram granadas em frente à residência para dificultar o trabalho dos policiais. O Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Grupo Marte) está no local para fazer o desarmamento das granadas.

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminharam o homem ferido para o Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para fazer a retirada do corpo do homem que morreu.