Em Manaus, idosa reage a assalto e é agredida com barra de ferro dentro de agência bancária

Redação AM POST

Hebert de Souza Falcão, 22, foi preso nesta quarta-feira (8) por tentativa de roubo e lesão corporal, com uma barra de ferro, a uma idosa de 69 anos. O crime ocorreu na última sexta (03/07), por volta das 17h, nas dependências de uma agência bancária, situada na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, a vítima estava em uma agência bancária, no endereço mencionado, quando o infrator entrou no lugar, aproveitou que a agência estava sem movimento e tentou roubar o aparelho celular dela. A idosa não entregou o objeto, momento em que Hebert saiu da agência, se armou com uma barra de ferro e desferiu um golpe na idosa, que atingiu o braço esquerdo da mesma, causando uma fratura exposta.

“A vítima foi socorrida por uma guarnição da Polícia Militar (PM) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, onde passou por procedimento cirúrgico. Demos início às diligências e com base nas informações colhidas com a vítima, conseguimos identificar o infrator por meio de fotografias e roupas que ele utilizava no dia do delito. Inclusive, ele já é conhecido por essa prática criminosa naquela área da cidade”, detalhou Marcelo Martins.

Prisão

O delegado informou que, após o indivíduo ser identificado, os policiais iniciaram às diligências e, na manhã desta quarta, por volta das 8h, ele foi localizado e preso nas proximidades da praça XV de Novembro, também no bairro Centro.

Flagrante

Hebert foi autuado em flagrante por roubo majorado. Ao término dos trâmites cabíveis no 24° DIP, ele será encaminhada à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia por videoconferência.