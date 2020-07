Em Manaus, jovem debocha de conselho de PM e é preso pela terceira vez por tráfico de drogas

Redação AM POST

Um jovem de 21 anos, identificado apenas pelo nome “Rugal”, foi preso na última quinta-feira (16) por estar comercializando entorpecentes em uma quadra de esportes, localizada no Núcleo 2, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo o sargento Silva Salazar, lotado na 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), já é a terceira passagem do jovem pelo crime de tráfico de drogas.

“Não teve consideração pelos pais, que já fizeram um empréstimo para soltar ele da cadeia. Eu já abordei ele uma vez, mas não tinha nada de ilícito e o entreguei na porta da casa dele. O irmão dele também era envolvido, mas chegou a ouvir meus conselhos e hoje tento conseguir um emprego para ele. Aconselhei ele para sair desse mundo do crime. Mas o ‘Rugal’ preferiu a ilusão do tráfico de drogas”, disse o sargento.

Ainda conforme Salazar, nas duas primeiras vezes que “Rugal” foi preso, ele passou por audiência de custódia. Porém desta vez, o jovem irá cumprir pena em regime fechado na prisão.

Deboche

Com o suspeito foram apreendidos várias porções de entorpecentes e dinheiro. No momento em que era conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito ainda xingou o sargento. “Esse é um desgraçado”, disse “Rugal” ao se referir ao policial. Agora o jovem devem aguardar a decisão da Justiça na delegacia.