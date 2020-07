Redação AM POST

Um homem, de identidade preservada, ficou ferido após perder o controle do carro e colidir com um muro na manhã desse domingo (12), na avenida Floresta, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, o motorista supostamente estaria embriagado e quando estava passando pela Curva do Galo, quando acabou perdendo o controle do veículo e bateu em um muro. O carro ficou preso na alvenaria.

Com o baque, a vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi levado para um hospital.