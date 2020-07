Em Manaus, prefeito de Tabatinga é flagrado contando maço de dinheiro

Redação AM POST

O prefeito do município de Tabatinga, Saul Bemerguy (PSD), foi flagrado contando maço de dinheiro de notas de R$ 100 e de R$ 50 reais na manhã desta quinta-feira (23) em Manaus. O registro foi feito por um repórter fotográfico de um portal local.

De acordo com portal Amazonas 1 o flagra foi feito antes do evento e a contagem das notas durou apenas o momento das fotos. Após perceber que estava sendo observado o prefeito sorriu e guardou a dinheiro no bolso.

Saul Bemerguy e outros prefeitos vieram à capital para participar de um evento do Governo do Amazonas, na Arena da Amazônia, em que 10 municípios receberam veículos do tipo pick-up e computadores, onde o programa federal “Vida no Trânsito” será implantado.