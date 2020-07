Em Manaus, quatro estabelecimentos são fechados por descumprirem medidas de prevenção ao coronavírus

Redação AM POST

Durante nova ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), quatro estabelecimentos foram fechados por descumprimento do decreto governamental com medidas para prevenção e combate ao novo coronavírus. A ação ocorreu neste final de semana, em flutuantes e bares das zonas centro-sul, centro-oeste e norte de Manaus.

Além dos fechamentos, 14 estabelecimentos foram autuados e quatro notificados pelos órgãos que integram a CIF. Entre as principais irregularidades, foram identificadas aglomerações de pessoas e bares com mesas em local proibido.

Na operação, foram encontradas diversas irregularidades nos bares e restaurantes da zona centro-sul. Os proprietários foram notificados e, em seguida, tiveram de fechar os estabelecimentos. Um flutuante também foi notificado por aglomeração de pessoas em desrespeito ao decreto estadual.

O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), realizou 92 autuações. As principais infrações foram por alcoolemia e condutores sem a documentação.

Participaram da ação a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi); Polícia Militar do Amazonas; Neot/Detran-AM; Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública; Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM); Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Casa Militar Municipal, entre outros.