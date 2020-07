Em menos de uma semana, outro cofre de posto de combustível é explodido em Manaus

Redação AM POST

Em apenas quatro dias após a explosão de um cofre de posto de combustível no Monte das Oliveiras, um outro posto também foi alvo do mesmo crime na madrugada desta sexta-feira (24). O caso ocorreu na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, também na Zona Norte de Manaus.

Segundo os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos chegaram no posto em um veículo não identificado, por volta das 3h30. No local, somente um funcionários estava trabalhando no posto.

Após isso, os criminosos explodiram a porta do cofre e levaram o dinheiro. Ainda conforme a polícia, as câmeras de segurança do posto não registraram o momento do crime.

Com isto, não é possível afirmar se os suspeitos seriam os mesmos autores do crime realizado nesta semana.