Em Novo Airão, homem é preso por furto a residência após deixar rastros de sangue até seu paradeiro

Redação AM POST

Um jovem de 26 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (15/07) por furto em uma residência no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus) após deixar rastros de sangue até seu paradeiro.

Uma equipe policial do 6º Grupamento de Polícia Militar (GPM), daquele município, foi acionada via linha direta, por volta das 3h de hoje, para verificar ocorrência de roubo em uma residência localizada entre as ruas ruas Bruno Laukusas e Francisco Bezerra. Ao chegar ao endereço citado, os policiais encontraram sinais de violação da residência e muitos rastros de sangue pelo local.

Seguindo os rastros, os policiais chegaram a uma estância no outro lado da rua, onde fizeram contato com a proprietária, que autorizou buscas no imóvel. O suspeito foi encontrado no local, juntamente com os objetos roubados, que incluíam um colchão de solteiro, uma botija de gás, um edredom, sete jogos de cama e um par de sandálias. Os itens apreendidos foram conduzidos até a delegacia e depois devolvidos à vítima, um homem de 43 anos.

Em virtude de apresentar escoriações decorrentes do ato do furto, o suspeito foi levado para o pronto-socorro da cidade para os devidos cuidados e curativos, depois do que recebeu voz de prisão e foi conduzido à 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.